Швейцария ужесточила правила предоставления убежища беженцам с Украины

В Швейцарии изменили порядок предоставления убежища беженцам с Украины. Новые правила действуют с 1 ноября и касаются всех обращений на получение статуса защиты S, рассмотренные после этой даты, даже если они были поданы ранее. Решение об этом принял Государственный секретариат по миграции (SEM).

В ведомстве заявили, что будут тщательнее изучать каждую заявку, отклоняя запросы от лиц, прибывших из украинских регионов, возврат в которые «может быть разумно возможен». В этот список вошли Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области Украины.

Кроме того, вводятся ограничения для тех, кто уже пользуется статусом защиты. Теперь беженцы смогут посещать Украину не более 15 дней в полугодие – это вдвое меньше текущего лимита в 15 дней за квартал, передает РИА «Новости».

Статус S был введен 20 мая 2022 года и предоставляет его обладателям широкие права: возможность трудоустройства, медстрахование, доступ к образованию для детей, свободу передвижения по стране и за ее пределами, право на воссоединение семьи.

Ранее в Польше безработных граждан Украины лишили социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения.

На фоне выросшего в разы потока молодых украинских мужчин, бегущих в страны ЕС, политики в Польше и Германии предлагают сократить поддержку украинских беженцев, которые могли бы находиться на Украине, но пользуются льготами за счет налогоплательщиков их стран. Ранее Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Берн, Наталья Петрова

