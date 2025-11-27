Латвия хочет демонтировать ведущую в Россию железную дорогу

Власти Латвии рассмотрят вопрос о сносе железной дороги, ведущей к границе с Россией. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс.

«Вопрос о демонтаже железнодорожной линии на восточной границе будет обсужден с вооруженными силами страны. Также правительство проконсультируется с Литвой и Эстонией по этому решению», – отметил глава государства.

Предложения по этой инициативе будут представлены к концу текущего года. Окончательное решение будет озвучено в 2026 году.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься после определения как сроков, так и объема работ», – сказал Ринкевичс.

Ранее в Финляндии заявили о завершающихся строительных работах на границе с Россией. Забор высотой в 4,5 метра обошелся стране в 362 млн евро.

Рига, Зоя Осколкова

