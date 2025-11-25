В Финляндии почти завершили строительство забора на границе с Россией

В Финляндии заявили о завершающихся строительных работах на границе с Россией. Забор высотой в 4,5 метра обошелся стране в 362 млн евро.

Как сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую пограничную охрану, приемка 200 километров заграждения пройдет 9 декабря в Салле. Источники агентства отметили, что после этого, вероятно, будут проведены дополнительные ремонтные работы.

Введение забора в эксплуатацию на постоянной основе планируется в летом 2026 года. На ограждении установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать постоянное наблюдение за восточной границей.

Изначально планировалось возвести забор на всем протяжении границы с Россией – 1,3 тыс. километров. Однако, это оказалось непосильной задачей из-за отсутствия денег, так как один километр такого забора обходится финским властям в 1,8 млн евро.

