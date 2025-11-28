До 128 выросло число жертв страшного пожара в Гонконге

В Гонконге число жертв пожара в комплексе высотных жилых домов в районе Ван Фук увеличилось до 128. Об этом сообщил глава бюро безопасности Гонконга Крис Тан Пинг-кен. Ранее стало известно о 94 жертвах.

По его словам, на месте пожара найдены 108 тел – 80 тел пока невозможно опознать. Чиновник не исключил, что число жертв возрастет. До сих пор неизвестна судьба порядка 200 жителей комплекса, уточнил он. При этом, как сообщает издание South China Morning Post, список разыскиваемых людей может частично совпадать с неопознанными лицами.

Вечером 26 ноября огонь охватил высотные здания комплекса Wang Fuk Court в Гонконге. Пламя стремительно распространилось из-за строительных лесов из бамбука. В загоревшемся жилом комплексе оказались заблокированы люди, что привело к большому числу жертв.

Напомним, что смертоносный пожар в жилом комплексе, самый масштабный в Гонконге со времен Второй мировой войны, начался днем 26 ноября. Огонь уничтожил семь из восьми 32-этажных жилых башен. Пожар тушили два дня.

В жилом комплексе проводился капитальный ремонт. Пожар стремительно распространился из-за строительных лесов из бамбука. Многие жители оказались заблокированными внутри высоток, что привело к большому числу жертв.

По делу о пожаре арестованы два директора и один консультант компании-подрядчика, им выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

Гонконг, Наталья Петрова

