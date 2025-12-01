Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года – «рейджбейт». Термин обозначает онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева.

«Поскольку новостной цикл 2025 года был насыщен социальными волнениями, дебатами о регулировании онлайн-контента и вопросами цифрового благополучия, наши эксперты заметили, что использование слова «рейджбейт» в этом году эволюционировало, чтобы сигнализировать о более глубоком изменении в том, как мы говорим о внимании», – говорится в релизе.

По мнению составителей словаря, термин, состоящий из двух вполне самостоятельных слов, символизирует гибкость английского языка.

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «brain rot», которое буквально переводится как «разложение мозга». Речь идет об онлайн-контенте, не имеющем никакой содержательной ценности.

Лондон, Зоя Осколкова

