Россия занимает второе место в мире по уровню военной мощи

Российская армия оказалась второй в мире по военной мощи. Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.

Военная мощь 145 государств оценивалась аналитиками по 60 признакам. Среди факторов, влияющих на позицию в рейтинге, – экономическая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и прочие.

Возглавляют рейтинг США. На втором месте – Россия, третью строчку занимает Китай. Кроме того, в первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Также аналитики составили рейтинг военно-морских сил 51 страны по тоннажу флота. В этом списке ВМФ РФ оказался на третьем месте, уступив США и КНР.

Москва, Зоя Осколкова

