В Бразилии 13-летний мальчик погиб после нападения акулы

В Бразилии подростка ранила акула. Мальчик погиб от потери крови.

Инцидент произошел на пляже города Олинда в штате Пернамбуку. 13-летний школьник купался вместе с друзьями, когда подвергся нападению акулы.

Подростка достали из воды и оказали первую помощь. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но он умер от большой потери крови.

Ранее сообщалось, что в Бразилии участились случаи нападения хищных рыб на туристов. Не менее десяти отдыхающих пострадали от укусов пираний в реке Парагуасу. Власти закрыли для купания один из курортов.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube