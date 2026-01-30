В Бразилии 13-летний мальчик погиб после нападения акулы

В Бразилии подростка ранила акула. Мальчик погиб от потери крови.
Инцидент произошел на пляже города Олинда в штате Пернамбуку. 13-летний школьник купался вместе с друзьями, когда подвергся нападению акулы.
Подростка достали из воды и оказали первую помощь. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но он умер от большой потери крови.
Ранее сообщалось, что в Бразилии участились случаи нападения хищных рыб на туристов. Не менее десяти отдыхающих пострадали от укусов пираний в реке Парагуасу. Власти закрыли для купания один из курортов.
Бразилиа, Зоя Осколкова
