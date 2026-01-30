Гутерриш заявил о риске финансового краха ООН

Организация объединенных наций (ООН) оказалась перед риском финансового краха. Об этом заявил генеральный секретарь всемирнорй организации Антониу Гутерриш.

«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», – говорится в письме генсека ООН, которое цитирует РИА «Новости».

Гутерриш пояснил, что ООН попала под двойной удар из-за неуплаты взносов и обязанности вернуть деньги. Задолженность организации достигла рекордных $1,6 млрд.

«Реальность такова: если поступления существенно не улучшатся, мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год, одобренную в декабре», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что ООН вынуждена сократить бюджет на 2026 год на 15%, что составляет около $500 млн. Как предполагалось, в первую очередь сокращения коснутся поддержки миротворческих миссий.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

