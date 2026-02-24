На курортах Австрии под лавинами погибли семь человек

В Австрии жертвами лавин стали семь человек, еще пятеро попали в больницы. Среди пострадавших россиян нет. Об этом сообщило посольство РФ.

Несколько лавин сошли на горнолыжных курортах земель Тироль, Штирия, Форарльберг. В регионе в этом году выпало очень много снега. Все погибшие катались на лыжах, в основном вне маркированных трасс. На данный момент известно о семи жертвах и пяти пострадавших.

Дипломаты призвали находящихся в стране туристов соблюдать меры безопасности, рекомендованные местными властями, и не покидать пределы специально оборудованных горнолыжных трасс.

Ранее сообщалось, что в Италии три горнолыжника стали жертвами лавины, сошедшей в Альпах, а в американском штате Калифорния девять человек пропали без вести, позже восемь из них нашли мертвыми.

Вена, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube