Вице-адмирал НАТО заявил о неготовности альянса к затяжному конфликту

Североатлантический альянс не готов к затяжному конфликту в отличие от России. Об этом заявил командующий морской группой НАТО вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», – цитирует адмирала Bloomberg.

По словам Эскагедо, борьба на море на протяжении нескольких десятилетий не была приоритетом для союзников по военному блоку из-за повышенного внимания к сухопутным войскам в таких местах, как Ирак и Афганистан.

Ранее такое же мнение высказывал вице-адмирал королевского военно-морского флота Великобритании, глава объединенного морского командования альянса Майк Атли. Он заявил, что вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

В настоящее же время растет интерес держав к Арктическому региону, что может грозить возникновением новых конфликтов, отметил командующий подводным флотом Норвегии капитан Джим Робертсен.

Ранее Россия заявила, что намерена добиваться от НАТО юридического закрепления обещания не расширяться на восток. Москва рассматривает любое расширение альянса на восток как угрозу жизненно важным интересам в области национальной безопасности.

Брюссель, Зоя Осколкова

