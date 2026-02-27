ООН урезает программы гумпомощи из-за прекращения взносов США

США перестали платить взносы в Организацию объединенных наций, что спровоцировало финансовый кризис. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

Дипломат принял участие в заседании в Представительстве ООН в России, где была представлена презентация Доклада Международного комитета по контролю над наркотиками за 2025 год, передает РИА «Новости».

«Несколько раз в ходе презентации звучали слова о финансовом кризисе, о кризисе ликвидности. Это не вина комитета, это беда комитета, это беда всей ООН, что США прекратили выплачивать взносы… На комитете этот финансовый кризис сказывается хуже всего, потому что комитет должен работать на средства из регулярного бюджета, иначе невозможно будет обеспечить его беспристрастность, объективность», – сказал Ильичев.

В настоящее время США являются крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником по взносам в ООН. Недавно Штаты «снизошли» и выплатили 160 млн долларов из своего двухмиллиардного долга, однако, по словам дипломата, «это крохи».

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН оказалась перед риском финансового краха. Организация попала под двойной удар из-за неуплаты взносов и обязанности вернуть деньги. Задолженность достигла рекордных 1,6 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

