«Ничего не изменилось»: посол Израиля во Франции заверил, что война продлится «несколько недель»

Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заверил, что война продлится максимум «несколько недель». «Когда мы задавали себе этот вопрос в начале войны, мы определили ее продолжительность как несколько недель. Это не изменилось», – заявил он в эфире BFMTV-RMC.

«Сколько именно недель, я сказать не могу, но мы опережаем график достижения военных целей», – добавил он.

Напомним, накануне Трамп сообщил СМИ, что, по его мнению, конфликт с Ираном завершится уже «довольно скоро», что США и Тель-Авив уже поразили 5000 целей, в том числе потопили иранский флот.

Париж, Елена Васильева

