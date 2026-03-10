российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2026, 15:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Ничего не изменилось»: посол Израиля во Франции заверил, что война продлится «несколько недель»

Посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заверил, что война продлится максимум «несколько недель». «Когда мы задавали себе этот вопрос в начале войны, мы определили ее продолжительность как несколько недель. Это не изменилось», – заявил он в эфире BFMTV-RMC.

«Сколько именно недель, я сказать не могу, но мы опережаем график достижения военных целей», – добавил он.

Напомним, накануне Трамп сообщил СМИ, что, по его мнению, конфликт с Ираном завершится уже «довольно скоро», что США и Тель-Авив уже поразили 5000 целей, в том числе потопили иранский флот.

Париж, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

В мире,