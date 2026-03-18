Президент Кубы пообещал непреодолимое сопротивление любой внешней агрессии

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в практически ежедневных угрозах стране насильственным свержением конституционного строя и заявил о готовности республики дать отпор любой внешней агрессии.

«Они (США – прим. ред.) объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, ее собственность и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе. Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, развязанную в качестве коллективного наказания против всего народа», – написал Диас-Канель на своей странице в X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

«Перед лицом самого плохого сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением», – подчеркнул он.

Напомним, 16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что верит в то, что ему выпадет честь захватить Кубу, не уточнив, что именно он имел в виду. Ранее в этом месяце Трамп сообщил о переговорах с кубинскими властями о «создании версии, которая будет представлена Соединенным Штатам».

По информации USA Today, соглашение между главой американского госдепа Марко Рубио и внуком Рауля Кастро, который уже участвует в переговорах, практически завершено и включает, среди прочего, согласованный уход Мигеля Диас-Канеля с поста президента, смягчение ограничений на поездки для американцев, желающих посетить Гавану, и доступ США к кубинским запасам никеля и кобальта.

Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 30 лет. В стране разразился энергокризис, а ее экономика практически парализована с момента прекращения поставок нефти из Венесуэлы – ее основного поставщика, под давлением администрации Трампа и угрозами США ввести санкции против любой страны, поставляющей нефть на этот карибский остров.

Гавана, Наталья Петрова

