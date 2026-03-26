Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за дрона

В Румынии по тревоге подняли истребители из-за беспилотника, упавшего на границе с Украиной. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Дрон заметили в приграничном уезде Тулча. Для мониторинга в воздух подняли два самолета F-16. Фрагменты беспилотника обнаружили в незаселенной местности, в нескольких километрах от поселка Плауру.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На место падения БПЛА направили специалистов для обследования территории.

Ранее сообщалось, что дрон попал в дымовую трубу электростанции в эстонском городе Аувере. Оператор станции Enefit Power утверждает, что электростанция не получила прямых повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение потребителей.

Бухарест, Зоя Осколкова

