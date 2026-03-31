В Японии начали расследование из-за незаконной утилизации радиоактивного грунта

В Японии проводится расследование по факту незаконной утилизации грунта, оставшегося после аварии на атомной станции «Фукусима-1». Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным следствия, подрядная организация вывезла и выбросила загрязненную землю в городе Окума префектуры Фукусима. В результате был нарушен закон о специальных мерах по обращению с радиоактивно загрязненными веществами.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» образовалось около 14 млн кубометров грунта, который хранят в специальных могильниках-курганах. Общая площадь хранилищ составляет 1,6 тысячи гектаров. Согласно утвержденным правилам, землю планируется очистить и утилизировать за пределами Фукусимы к марту 2045 года.

По понятным причинам в других регионах настороженно относятся к радиоактивному грунту, несмотря на то что власти пытаются доказать безопасность очищенной земли. Так в прошлом году два кубометра этой почвы были привезены на территорию около канцелярии премьер-министра и у правительственных зданий для высадки газона и цветов.

Ранее также сообщалось, что Япония рассматривает возможность использования отдаленного необитаемого острова в Тихом океане, расположенного почти в 2000 километрах от Токио, в качестве хранилища ядерных отходов.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. С тех пор на аварийной станции проводятся работы по ликвидации последствий.

Токио, Зоя Осколкова

