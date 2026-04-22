Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

Шесть стран НАТО подняли в воздух истребители, чтобы сопроводить дальние бомбардировщики ВКС России. Об этом сообщает Associated Press.
Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств, сообщили в Минобороны.
По данным AP, Швеция, Финляндия, Польша, Дания и Румыния подняли в воздух истребители, чтобы наблюдать за этим полетом. Затем к ним присоединились французские Rafale, вылетевшие с базы в Литве.
Ранее польские военные заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем. При этом самолет не нарушал воздушного пространства Польши.
Москва, Зоя Осколкова
