Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

Шесть стран НАТО подняли в воздух истребители, чтобы сопроводить дальние бомбардировщики ВКС России. Об этом сообщает Associated Press.

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств, сообщили в Минобороны.

По данным AP, Швеция, Финляндия, Польша, Дания и Румыния подняли в воздух истребители, чтобы наблюдать за этим полетом. Затем к ним присоединились французские Rafale, вылетевшие с базы в Литве.

Ранее польские военные заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем. При этом самолет не нарушал воздушного пространства Польши.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube