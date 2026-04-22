В Бразилии 200 туристов два часа прятались на холме из-за перестрелки

В Рио-де-Жанейро две сотни туристов оказались заблокированы на холме из-за перестрелки между полицейскими и членами банды. Об этом сообщает New York Post.
Путешественники собрались на холме с видом на знаменитый пляж Ипанема. Это место популярно у туристов, здесь часто собираются иностранцы, чтобы встретить рассвет.
Ранним утром послышались выстрелы, экскурсовод сказал всем срочно упасть на землю и искать укрытие. Как позже выяснилось, полиция проводила операцию по задержанию главаря одной из банд в фавелах у подножия холма.
В результате туристам пришлось два часа прятаться на горе, чтобы не попасть под пули. Отмечается, что никто из туристов не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестный устроил стрельбу на археологическим объекте. По предварительным данным, пострадали семеро туристов, в том числе россиянин.
Рио-де-Жанейро, Зоя Осколкова
