Венгрия согласилась на переговоры о приеме Украины в Евросоюз

Будапешт одобрил начало переговоров о приеме Украины в Европейский союз после достижения соглашения на уровне послов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права», – цитирует его выступление РИА «Новости».

В то же время премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Киеву еще предстоит доказать, что он выполнил все обещания, данные Европейскому союзу.

По данным издания Politico, прогресса удалось достичь после встречи экспертов из двух стран в понедельник после консультаций Будапешта в Брюсселе. Как отмечается, Киев пообещал выполнить большинство условий Венгрии.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал обсуждение вопроса о вступлении Украины в ЕС.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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