Парламент Финляндии проголосовал за отмену запрета на ввоз и хранение ядерного оружия

Парламент Финляндии поддержал законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Голосование по соответствующему законопроекту прошло сегодня, 17 июня. Изменения одобрили 125 депутатов, против высказался 61 парламентарий.

Министр обороны страны Антти Хяккянен заявил, что новшества в законе нужны только в ситуациях, связанных с обороной, в остальных случаях ввоз и хранение ЯО по-прежнему будут, как и прежде, запрещены.

Напомним, Минобороны Финляндии 23 апреля сообщило о внесении финским правительством в парламент предложения разрешить ввоз и хранение ядерного оружия для обороны страны. В то же время, как отмечалось, приобретение, производство, разработка и исследование ЯО в стране будут запрещены. Инициатива направлена на обеспечение обороны в рамках сотрудничества с НАТО, указывали финские власти.

Ранее в МИД России предупреждали, что объекты размещения американского ядерного оружия в Северной Европе, в том числе в Финляндии, войдут в число законных военных целей России в случае прямого военного столкновения с НАТО. Заявление прозвучало в ответ высказывания президента Финляндии Александра Стубба, что его стране необходимы силы ядерного сдерживания.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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