Финляндия с американским ядерным оружием рискует стать целью для России – Захарова

Объекты размещения американского ядерного оружия в северной Европе войдут в число законных военных целей России в случае прямого военного столкновения с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания нового президента Финляндии Александра Стубба, что его стране необходимы силы ядерного сдерживания.

«В упомянутых высказываниях читается какое-то, с одной стороны, внутреннее удовлетворение от того, что финское руководство, Хельсинки вступают в клуб стран, над которыми распростерт уже натовский ядерный зонтик. Но при этом, мне кажется, они до конца не понимают, что это означает. Это же именно американский ядерный потенциал расположен в ряде стран Евросоюза. Есть только очень важный нюанс, практически как по анекдоту: США размещают ядерное оружие на территории стран ЕС, только к управлению этим ядерным оружием они эти страны не допускают… Не допускали, не допускают и допускать американцы не будут», – подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, президент Финляндии должен пояснить суть вопроса своим избирателям, для которых такое развитие событий несет большие угрозы. «Озабоченность вызывает та часть рассуждений президента Финляндии, которая допускает пересмотр действующих в Финляндии законодательных установок. Сейчас они запрещают размещение ядерного оружия на финской территории, в том числе, и в контексте его транзита. В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия, безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает», – констатировала Захарова.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты. И мы также отмечаем, что об этих военно-стратегических последствиях президент Финляндии Стубб граждан не информирует», – пояснила официальный представитель МИД РФ.

Сегодня премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что разрешение транзита ядерного оружия НАТО через страну может быть оформлено к осени.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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