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Маск предложил раздавать людям деньги из бюджета США

Фото: страница Маска в соцсети

Первый в мире триллионер Илон Маск предложил раздавать людям деньги из федерального бюджета. Так он ответил на желание правительства США получить доли в крупнейших ИИ-компаниях.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс ранее заявил, что правительство хотело бы стать совладельцем каждой крупной ИИ-компании в стране.

По его словам, идею поддержал Дональд Трамп. «Ему нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США получают долю в этих ИИ-компаниях», – сказал политик.

В свою очередь Маск отметил, что «лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны».

«Пока рост числа товаров и услуг превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!» – пояснил бизнесмен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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