Болгария одобрила размещение военных самолетов США

Болгарские парламентарии в среду одобрили инициативу о дислокации самолетов ВВС США в стране. Восемь американских самолетов-заправщиков и 250 военнослужащих США планируется разместить на аэродроме «Безмер» рядом с городом Ямбола на юго-востоке Болгарии, информирует Болгарское национальное телевидение.

За инициативу проголосовали 136 парламентариев из партий «Прогрессивная Болгария» и «Движение за права и свободы». Оппозиционные депутаты из коалиции «ГЕРБ-СДС», партий «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» в голосовании не участвовали.

Ранее болгарский премьер-министр Румен Радев сообщал, что кабмин страны получил просьбу США разрешить размещение самолетов-заправщиков на авиабазе близ села Безмер. Правительство перенаправило этот вопрос депутатам парламента.

До этого стало известно, что Болгария выходит из «коалиции желающих» стран, принимающих участие в помощи Киеву. Болгарский министр Румен Радев заявлял, что украинский конфликт необходимо решать дипломатическим путем, а не «затягивать его военными средствами».

София, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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