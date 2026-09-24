Эрдоган на встрече с Зеленским обсудил атаки на суда в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал необъяснимыми нападения на торговые суда в Черном море и призвал найти решения для безопасной доставки зерна. Турецкий лидер заявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским.

Эрдоган и Зеленский провели переговоры на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Наш президент заявил, что необходимо предпринять шаги в отношении безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда не поддаются объяснению и что мы ожидаем от сторон ответственных действий», – говорится в заявлении пресс-службы турецкого президента.

Кроме того, Анкара заявила, что необходимо найти решение для обеспечения безопасной доставки зерна из региона.

Ранее Эрдоган заявлял о необходимости создать механизм, позволяющий на постоянной основе обеспечивать безопасность торгового судоходства в Черном море.

Стоит отметить, что Москва называет удары беспилотников по судам в Черном и Азовском морях террористическими атаками. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Россия может предпринять ответные действия, если Украина продолжит атаковать танкеры в Черном море.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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