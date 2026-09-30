Владелец крупного туроператора задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции

Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар задержан в Турция в рамках расследования по обвинениям в распространении наркотиков и организации проституции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Операция по задержанию подозреваемых прошла в Анталье и координировалась Главной прокуратурой района Серик. В общей сложности были арестованы 18 человек, еще двоих разыскивают.

Среди задержанных – Нешет Кочкар, владелец Anex Tourism Group. Он также является владельцем сети отелей Selectum и авиакомпании Mavi Gok Airlines (MGA).

Туроператор Anex Tour предлагает около трех тысяч направлений для путешествий в более чем 50 стран мира. Его представительства есть в России, Белоруссии, Казахстане и Германии.

Анкара, Зоя Осколкова