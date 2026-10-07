Брюссель перечислил Украине 1,24 млрд евро на ракеты и беспилотники

Еврокомиссия сегодня выделила Киеву 1,24 млрд евро на ракеты и дроны в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

«Финансирование покрывает закупку беспилотников, перехватчиков беспилотников, боеприпасов для беспилотников и ракет, производимых украинскими предприятиями», – сказано в заявлении ЕК. С учетом этого транша Киев получил уже почти 13 млрд евро для финансирования закупки оружия.

В 2026 году запланировано выделение в рамках кредита 28,3 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Дальнейшие выплаты Киеву в рамках оборонной составляющей кредита на 2026 год будут продолжены в ближайшие недели, заявили в Еврокомиссии.

Напомним, в апреле текущего года Совет ЕС согласовал финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Кредит рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов. Страны ЕС одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро под гарантии бюджета Евросоюза в конце 2025 года.

Ранее, в сентябре ЕК утвердила выделение дополнительных 6,1 млрд евро для Украины на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Как отметили в Брюсселе, благодаря этому решению Киев может также приобрести американские ракеты PAC-3 к системам противоздушной обороны Patriot.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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