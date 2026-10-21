Рубио: Уиткофф вылетел в Петербург после переговоров с Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург из Осло, где прошли его переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Как пишет Axios, в Петербурге Уиткофф проведет встречу с президентом Владимиром Путиным и передаст ему обновленный план урегулирования украинского конфликта.

«Уиткофф на пути в Санкт-Петербург», – сообщило Reuters со ссылкой на Рубио. Глава Госдепа отметил, что встреча Уиткоффа с Владимиром Зеленским прошла позитивно – «в его понимании».

Позже Рубио сообщил жуналистам в Индии, что переговоры в Осло прошли положительно, «но ничего неожиданного, и теперь он (Уиткофф – прим. ред.), с этими идеями, сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной». «Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – цитирует главу Госдепа РИА Новости.

Ранее о визите Уиткоффа в Россию заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В переговорах в норвежской столице с участием спецпосланника Трампа и Зеленского также участвовали президент Финляндии Александр Стубба и сам Стере. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к встрече по видеосвязи из-за болезни.

По итогам консультаций Стубб заявил о «реальном прогрессе». По его словам, участники консультаций выработали «некоторые элементы мира», охватывающие безопасность и экономику, которые Уиткофф планирует представить в Петербурге. Американский представитель рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы изложить инициативы, сформулированные на переговорах с европейскими партнерами и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Кремль своевременно проинформирует о месте и времени встречи Путина с Уиткоффом.

В свою очередь, журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии, прошедшие в Осло, были «очень продуктивными и конструктивными». По словам источника Равида, Украина представила на обсуждение новые идеи и предложения, которые подробно рассмотрены, стороны достигли «значительного прогресса выработке скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». «Есть общая приверженность поиску практических решений для завершения войны», – отметил источник.

Американский чиновник уточнил, что в ходе консультаций в Осло обсуждались элементы мирного соглашения, в том числе долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план послевоенного экономического развития и процветания, а также «более широкая архитектура европейской безопасности, призванная обеспечить долгосрочную стабильность», передает «Интерфакс».

Вашингтон поставил дальнейшей целью развить достигнутый прогресс в отношениях с Украиной и Европой, обсудить инициативы с Россией и создать условия для прямых трехсторонних и более широких многосторонних переговоров, рассказал собеседник Равида.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Москва выслушает предложения американской стороны на предстоящих переговорах в Санкт-Петербурге, но на политические уступки не пойдет. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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