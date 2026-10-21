Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в первой половине дня

Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры пройдут в Константиновском дворце в Стрельне в первой половине дня.

Ушаков уточнил, что встреча была согласована несколько дней назад. На переговорах будет также присутствовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Помощник президента добавил, что российскую сторону уведомили, что еще один представитель Трампа, его зять Джаред Кушнер приболел и поэтому воздержался от поездки в Россию.

Ушаков также сообщил, что у российских представителей не было каких-либо контактов с Зеленским во время переговоров по Украине, которые проходили ранее.

Представитель Кремля рассказал, что украинский конфликт будет главной темой сегодняшней беседы Путина с Уиткоффом. «Переговоры по украинскому урегулированию, естественно, интегральная часть сегодняшней программы», – сказал Ушаков.

Кортеж со Стивом Уиткоффом уже прибыл в Константиновский дворец. Спецпосланник президента США прилетел в Санкт-Петербург из Осло. В аэропорту Пулково его встречал Кирилл Дмитриев.

Москва, Наталья Петрова