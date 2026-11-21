Представители стран Европы готовы положительно отреагировать на приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на переговоры по Украине, если им будут предоставлены гарантии того, что они «будут в полной мере участвовать» в диалоге по урегулированию конфликта по Украине. Об этом заявили в администрации президента Франции, пишет «Фигаро».

«Наше требование заключается в том, чтобы открытие или формализация российско-европейского диалога действительно означали, что европейцы в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с Соединенными Штатами и Украиной», – заявил журналистам представитель Елисейского дворца во время телефонного брифинга.

«В Абу-Даби не будет нового раунда [консультаций], если в этом раунде не будут участвовать европейцы», – добавил он, посчитав «само собой разумеющимся, что европейцы должны внести свой вклад в переговоры».

При этом в Елисейском дворце назвали «позитивным» тот факт, что Россия «предлагает формализовать» диалог с Европой по украинскому урегулированию.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о проработке визита представителей «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) в Москву.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне заявил, что России нужно понимание позиции Европы для продолжения диалога по украинскому урегулированию. «Поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву, для того чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», – сказал российский лидер. При этом Путин отметил, что обсуждать вопросы европейской безопасности без Европы было бы странно.

Париж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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