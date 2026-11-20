Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о проработке вопроса о визите представителей «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) в Москву.

«Это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке», – цитирует дипломата ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции в Шэньчжэне, что российская сторона предложила европейцам приехать в Москву для того, чтобы выслушать их позицию по урегулированию украинского конфликта. «А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», – подчеркнул он. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Франция, Германия и Британия рассматривают возможность переговоров с Россией. По его сведениям, советник по национальной безопасности одной из этих стран связался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым для обсуждения организации встречи.

Рябков также заявил, что опция вхождения Украины в НАТО для России совершенно неприемлема. «Нахождение даже формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то «креативного» решения в этой сфере – это неприемлемый для нас вариант», – сказал он.

Что касается вероятного вступления Украины в ЕС, то это требует решения, которое обеспечивает безопасность России, поскольку большой разницы между ЕС и НАТО Москва не видит, добавил Рябков. По его словам, «здесь не может быть никаких отклонений от требования «безопасность неделима», поскольку «нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других». «И эта позиция – в основе того подхода, который мы отрабатываем в контактах с Евросоюзом, НАТО, в том числе в трехстороннем формате», – резюмировал дипломат. Зеленский по итогам берлинского саммита «коалиции желающих» заявил, что союзники Киева высказались за вступление Украины в НАТО и Евросоюз. «Все говорят, что лучшая гарантия [безопасности] – это членство в НАТО и ЕС», – приводят слова глвы киевского режима украинские СМИ.

Также Рябков сообщил журналистам, что договоренности о проведении нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не достигнуты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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