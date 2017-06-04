В Италии во время матча лиги Чемпионов в давке пострадали около тысячи человек

В Турине около тысячи человек пострадали в давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов. По одной из версий, один из болельщиков кинул в толпу петарду, несколько тысяч человек, решив, что это был выстрел или взрыв, бросились бежать.

Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где на гигантском мониторе транслировалась игра «Ювентуса» с «Реалом», передает Gazzetta Dello Sport. По данным издания, посмотреть матч собрались около 20 тысяч человек. Когда «Реал» забил третий гол, болельщики взорвали несколько петард, спровоцировав панику.

По другой версии, обрушились перила лестницы на подземной парковке, грохот был похож на взрыв, и люди, опасаясь нападения, бросились бежать, падали и топтали друг друга.

Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек, затем цифра возросла до 600 человек. Позже агентство ANSA сообщило об одной тысяче раненых.

Как передает телеканал Corriere, 10 итальянцев находятся в критическом состоянии, среди них семилетний ребенок.

Турин, Зоя Осколкова

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