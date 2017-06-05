Стала известна причина массовой давки в Турине / Число пострадавших возросло до 1,5 тыс. человек

Давку на площади Сан-Карло в Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов спровоцировали подростки. По данным портала Football Italia, два молодых человека устроили неудачный розыгрыш.

Портал уточняет, что подростки пришли на просмотр игры вместе с другими болельщиками. Они решили пошутить, притворившись террористами-смертниками. Полиция, проанализировав записи видеокамер, установила, что один из них поднял руки и начал что-то кричать. Испуганные люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.

Молодые люди были задержаны. На допросе в полиции они признались в содеянном, отмечает РИА «Новости». Напомним, за финалом Лиги чемпионов, в котором встретились «Ювентус» и «Реал», на большом экране, установленном на площади в Турине наблюдали порядка 20 тыс.человек. По последним данным, в результате давки пострадали около 1,5 тыс. человек. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «Реала».

Турин, Иван Гридин

Турин. Другие новости 05.06.17

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