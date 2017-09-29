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Италия потеряла 7 млрд евро из-за антироссийских санкций

Италия потеряла 7 млрд евро из-за антироссийских санкций

Ответные меры России на введение санкций итальянским правительством дорого обошлись простым жителям. Общие потери Италии оцениваются в 7 млрд евро. Об этом в «Известиям» сообщил лидер партии «Лига Севера» и кандидат на должность премьер-министра страны Маттео Сальвини.

«Италия потеряла 7 млрд евро из-за безумных антироссийских санкций. В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством», – заявил политик.

По его словам, итальянские предприниматели настаивают на отмене ограничительных мер в отношении России. Бизнесмены, чье дело было ориентировано на российский рынок, были вынуждены прекратить деятельность, люди потеряли работу. «Это реальность, спровоцированная недальновидной политикой Рима и Брюсселя», – отметил Сальвинии.

В то же время большинство итальянцев не понимают, почему правительство ввело санкции против России, говорит лидер «Лиги Севера». «Ведь наши народы связывают исторически сложившаяся дружба и взаимная симпатия. Более того, даже две мировые войны не смогли разорвать эту связь», – заключил Сальвини.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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