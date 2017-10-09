Понедельник, 9 октября 2017, 12:17 мск

российское информационное агентство 18+

Италия

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Берлускони подарил Путину постельное белье

Берлускони подарил Путину постельное белье
Фото: La Stampa

Президент России Владимир Путин получил в подарок от своего друга бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони пододеяльник.

По данным итальянского издания Сorriere della Sera, Кавальере приехал в Сочи, чтобы поздравить российского президента с юбилеем. Однако официально Кремль не сообщал о приезде итальянского экс-премьера. На 65-летие Берлускони преподнес Путину пододеяльник ручной работы.

На изготовление эксклюзивной вещи размера king-size итальянские мастера потратили около шести часов. На постельном белье изображены два лидера на фоне известных достопримечательностей России и Италии – собора Василия Блаженного и Колизея.

Напомним, Путин и Берлускони давно дружат и неоднократно встречались как в рамках официальных переговоров, так и в частном порядке. Так осенью 2015 года экс-премьер Италии посетил Крым, а также провел время с российским лидером на Алтае.

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