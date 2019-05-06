Новый вид обогащения в Италии: охота за чужими лотерейными билетами

В Италии становится популярным новый вид бизнеса: жители страны начали охотиться за призовыми деньгами победителей лотерей. Один из таких случаев произошел в провинции Бари.

Заядлый игрок – рыбак по профессии – проиграв всю наличность и оказавшись на грани банкротства и без доходов, он начал выгребать из мусорных корзин все выброшенные лотерейные билеты. После 30 дней фортуна ему улыбнулась, он нашел выигрышный билет и получил по нему 100 тысяч евро.

Пример неудачливого азартного игрока и удачливого поисковика оказался заразительным после публикаций в СМИ. Жители Италии в массовом порядке ринулись на абордаж пунктов продаж лотерейных билетов с целью проверки мусорных корзин. Ажиотаж подогрели статистические данные и «человеческий фактор». Всплыла история, произошедшая несколько лет назад: некто Амедео Пьеротти по растерянности выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на сумму 1 миллион 740 тысяч евро.

По сообщению итальянского информагенства Adnkronos, за последние 7 лет по выигрышным лотерейным билетам не были получены, ввиду отсутствия заявителей, денежные премии на сумму 353 миллиона евро. В среднем ежегодно в доход государства обращаются невостребованные суммы по выигрышным лотерейным билетам 50 миллионов евро, что составляет примерно 0,6% от общей суммы выигрыша по всем видам лотерей.

Провинция Бари занимает лидирующие позиции по тратам на азартные игры. Эта сумма, из расчета на каждого резидента, составляет 3 700 евро, то есть 20% (одна пятая) располагаемого дохода.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 29.04.19

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