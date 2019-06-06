Американец сорвал джек-пот по подсказке из печенья с предсказаниями

Житель США Чарльз Джексон-младший выиграл в лотерею Powerball 345 млн долларов. Выигрышный номер он нашел в печенье с предсказаниями.

Как сообщает телеканал CNBC, владелец магазина военных товаров не поверил, что выиграл крупную сумму. Сначала он думал, что последняя цифра выигрышного номера не совпадает, а потому ему достанется 50 тысяч долларов.

После уплаты налогов американец получит на руки 158 млн долларов. Часть денег он собирается отдать на благотворительность. Еще часть он потратит на поездку по Вьетнам. Именно во вьетнамском ресторане он нашел бумажку с выигрышным номером в печенье с предсказаниями.

Кроме того, Джексон отдаст 1 млн своему брату, с которым он заранее договорился поделиться, если сорвет джек-пот.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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