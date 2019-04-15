Интернет-мошенники придумали новую схему выманивания денег

Пользователи рунета пожаловались на новую схему мошенничества. Под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение злоумышленники выманивают у людей деньги. Ущерб исчисляется миллионами рублей.

По данным газеты «Коммерсант» жалобы на новую схему начали поступать в апреле в Роскомнадзор и МВД. Пользователи получали предложение поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением. Для того чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию за перевод документов и ввести данные банковской карты.

Как сообщил источник, для вывода средств использовалась платежная система Tele2. «Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора», – отметил собеседник издания. Затем мошенники через личный кабинет якобы выводили средства.

Оператор связи уверяет, что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было. Компания успешно борется со злоумышленниками. В частности, недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком.

По словам аналитиков, в этой системе платежей действительно есть уязвимость. Впрочем, с точки зрения оператора аномальный рост денежных переводов хоть и выглядит подозрительно, но не является по факту хищением, потому что деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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