Центробанк сообщил о новых способах хищения денег у россиян

Банк России зарегистрировал рост хищений через взлом киберпреступниками аккаунтов в социальных сетях и дальнейшую рассылку просьб о помощи. Об этом сообщил замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в интервью газете «Известия».

По словам представителя регулятора, злоумышленники получают доступ к аккаунту и начинают публиковать сообщения от его имени с просьбой о помощи. Сычев отметил, что в последнее время подобных случаев становится все больше.

Он также рассказал, что фиксируются случаи, когда мошенники имитируют голос знакомого своей жертвы. Однако, по его словам, такие преступления «пока большая редкость», так как данный способ является дорогим. Сычев предположил, что если это и будет развиваться, то против собственников крупных компаний и юрлиц. «Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию», – пояснил представитель ЦБ.

Эксперт также отметил, что аферисты переориентировались с людей старшего и среднего возраста на экономически активных граждан 30-45 лет, из которых 65% – женщины. По его словам, мошенники в первую очередь пытаются создать стрессовую ситуацию, в которой его потенциальной жертве будет сложно рационально мыслить.

Напомним, согласно данным ЦБ, объем хищений у клиентов отечественных банков в прошлом году составил 1,4 млрд рублей. Сычев подчеркнул, что подавляющее число преступлений – 97% – совершалось с помощью методов социальной инженерии. Злоумышленники вводили людей в заблуждение, чтобы они самостоятельно предоставляли им доступ либо к собственным средствам.

Ранее сообщалось, что телефонные аферисты начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных финансовых аналитиков. Мошенники действуют двумя способами: «известный эксперт» убеждает людей вложить деньги на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний либо, наоборот, предлагает помощь от имени банка вернуть деньги в мошенническую инвестиционную платформу, информировал «Коммерсантъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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