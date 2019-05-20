Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт

Мошенники придумали новый способ, как похищать деньги с банковских карт. Клиентов банков обворовывают через банкоматы, при этом держатели пластика сами вводят пин-код, не зная, что денежные средства уйдут в пользу злоумышленников.

На мошенническую схему пожаловались клиенты Сбербанка, пишет «Коммерсант». По словам пострадавших, они ждут в очереди к банкомату, а затем вставляют карту, вводят пин-код и деньги уходят на чужой счет. Это стало возможным из-за уязвимости в системе.

Дело в том, что в терминалах Сбербанка пользователь сначала вводит данные об операции и только потом выбирает способ оплаты – наличными или картой. На решение клиенту дается 90 секунд. Мошенник предоставляет данные об операции и отходит от банкомата, а следующий в очереди клиент вставляет свою карту, с которой и списываются деньги.

В других банках порядок работы терминалов обратный – сначала пользователь выбирает способ оплаты, вводит защитный код и только затем вводит данные об операции. Такой алгоритм позволяет исключить возможность использования сторонней карты.

Исправить порядок действий в терминалах не составит труда, отмечают эксперты. При этом модель устройства значения не имеет, только настройки. Нужно лишь изменить запрограммированный сценарий и отрегулировать время прерывания операции.

Тем временем, в Сбербанке не видят проблемы и призывают клиентов внимательно читать информацию на экране банкомата, прежде чем вставить карту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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