Каждый десятый россиянин становился жертвой телефонных мошенников

Треть россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, при этом каждый десятый терял значительную для себя сумму денег. В то же время очень небольшая доля пострадавших обращается по этому поводу в правоохранительные органы, таковы результаты опроса, проведенного по заказу «Лаборатории Касперского».

Исследователи опросили 1 тысячу жителей России в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах восьми федеральных округов страны, пишет РБК. По словам экспертов, в последние 12 месяцев количество мошеннических звонков увеличилось во много раз. Более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники.

Только 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества. Половина респондентов заявили, что просто не берут трубку, если видят незнакомый номер. Каждый пятый (21%) вообще никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков.

Только 4% из тех, кто пострадал от действий телефонных мошенников, обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности грабителей. По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тысячи случаев телефонного мошенничества.

Более 80% хищений денежных средств у клиентов банков производится с использованием методов социальной инженерии, указывают аналитики. В этом случае злоумышленники представляются сотрудниками банка, предлагающими услуги, или службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность.

В Центробанке признают, что чаще всего мошенники похищают деньги через получение несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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