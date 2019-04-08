Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

25-летний житель Казани стал обладателем 155 млн рублей. Мужчина собирается переехать в Москву, а часть денег отдать на благотворительность.

Джетпот в лотерее «Гослото «6 из 45» сорвали сразу два игрока – жители Казани и Южно-Сахалинска, рассказали в пресс-службе «Столото». Второй победитель пока не выходил на связь с организаторами лотереи, а первый сообщил о своих планах на выигранные деньги.

Андрей В. рассказал, что работает риэлтором и пока не собирается тратить выигрыш. Однако у него есть желание переехать в Москву, попутешествовать по миру, а также помочь нуждающимся.

Второй счастливчик, которому досталось 155 млн рублей, пока не объявился, отметили в пресс-службе.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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