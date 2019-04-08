Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

25-летний житель Казани стал обладателем 155 млн рублей. Мужчина собирается переехать в Москву, а часть денег отдать на благотворительность.
Джетпот в лотерее «Гослото «6 из 45» сорвали сразу два игрока – жители Казани и Южно-Сахалинска, рассказали в пресс-службе «Столото». Второй победитель пока не выходил на связь с организаторами лотереи, а первый сообщил о своих планах на выигранные деньги.
Андрей В. рассказал, что работает риэлтором и пока не собирается тратить выигрыш. Однако у него есть желание переехать в Москву, попутешествовать по миру, а также помочь нуждающимся.
Второй счастливчик, которому досталось 155 млн рублей, пока не объявился, отметили в пресс-службе.
Казань, Служба информации РИА «Новый День»
Казань. Другие новости 08.04.19
На Ямале рабочих задавило трубопроводом во время испытаний (ФОТО). / Мэрия Тюмени снова тратит деньги на очистку пруда Южный. / «Полгода учреждение живет непонятно как». Пациенты онкодиспансера могут остаться без лучевой терапии до июня (АУДИО). Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»