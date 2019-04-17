Восемь уральцев выиграли в лотерею 10 млн рублей

Восемь жителей УрФО в первом квартале 2019 года выиграли в лотерею крупные денежные призы. Об этом сообщили РИА «Новый День» в макрорегионе «Урал» Почты России. Три жителя Свердловской области и четыре – Югры выиграли по одному млн рублей. Еще один югорчанин стал обладателем приза в три миллиона рублей. Всего в России было три таких счастливчика считая жителя ХМАО.

Сумму в один млн рублей выиграли в общей сложности 73 человека. Больше всего лотерейных миллионеров появилось в Московской области – восемь. Семь обладателей миллионных выигрышей живут в Краснодарском крае, шесть – в Москве.

По статистике гослотерей, всего за первый квартал 2019 года в отделениях Почты России было куплено свыше 19 млн билетов.

Напомним, с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Средства от продажи билетов идут на финансирование социальных программ. На эти цели лотереи уже перечислили более 10,9 млрд рублей.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, служба информации

Екатеринбург, Ханты-Мансийск. Другие новости 17.04.19

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