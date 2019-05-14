В Италии создана «копия» ЦРУ, но сотрудники спецслужб чувствуют близость к ФСБ

В столице Италии впервые под одной крышей объединили все разведывательные структуры: Dis (Информационная система безопасности Республики), Aise (Служба внешней разведки) и Aisi (Внутренняя разведка и контрразведка). Итальянские СМИ уже назвали этот преобразованный центр спецслужб «Лэнгли», где расположена штаб-квартира ЦРУ.

Объединенная база итальянских спецслужб расположена в центре Рима в мультиэтническом квартале Эскуилино. По данным прессы, в здании площадью 11 тысяч 182 квадратных метра будут работать примерно 1 тысяча человек, все кадровые сотрудники спецслужб.

Согласно неподтвержденным сообщениям, после завершения строительных работ в подвальных помещениях будут располагаться оружейные склады, однако другие источники уверяют, что речь идет о подземном паркинге для сотрудников.

Прежде, чем приступить к работе, ведомству необходимо провести зачистку прилегающей территории, являющейся прибежищем бомжей, алкоголиков и наркоманов.

В новой структуре не будет «оперативных подразделений», а лишь архивы и аналитические отделы. В распоряжении спецслужб в Риме по-прежнему останутся конспиративные квартиры, а также нынешний оперативный штаб Службы внешней разведки Aise в римском квартале Трионфале, который называется Форт Браски.

Об этом месте ходит множество легенд, в частности, о его многочисленных подземных тоннелях, связанных с высшими правительственными коридорами власти и даже выходящих к побережью Тирренского моря в городе Чивитавеккиа, находящемся в 80 километрах от Рима. В 1997 году группа строительных рабочих случайно наткнулась на один из этих тоннелей, из которого выскочили вооруженные до зубов сотрудники спецслужб.

Несмотря на то, что итальянские СМИ сразу окрестили новую структуру «Лэнгли», сами сотрудники в своей среде и на профессиональном жаргоне предпочитают называть ее «Лубянкой», учитывая схожесть архитектуры обоих зданий.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 08.05.19

Главред итальянской газеты отсудил 4 миллиона евро за незаконное увольнение. / Папа Римский готовит инициативу по примирению Донбасса: созывает Синод Украинской греко-католической церкви. / Католический священник незаконно легализовал в Италии 800 бразильцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»