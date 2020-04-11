В Италии мафия начала подкармливать сограждан и подбираться к терпящему бедствие бизнесу

Итальянцы с каждым днём всё сильнее переживают о том, что им скоро нечего будет есть и негде работать, а власть в стране захватит мафия. Полуторамесечное сидение дома в попытке сдержать пандемию Сovid-19 до добра не доведет, уверены многие.

«Организованная преступность имеет бесконечное количество денег, и теперь мафия предлагает себя отчаявшимся предпринимателям и гражданам в качестве источника социальной помощи. Государству нужно время для организации помощи людям. А мафия играет без правил», – рассказала Аннапола Порци, специальный уполномоченный по борьбе с мафией в интервью ассоциации немецких национальных вещателей ARD.

По словам Порци, предприятия, испытывающие экономические трудности, всегда были заманчивой целью для мафии. Мафиози обычно сначала предлагают дешевые кредиты, а затем душат заемщика долгами и забирают его бизнес себе.

«Нынешняя нехватка финансовой ликвидности убивает и мелкие пиццерии и большие производства, приподнося их мафии на серебряном блюдечке с золотой каёмочкой», – отмечает комиссар.

«Компании, испытывающие экономические трудности, и государство, которое с опозданием протягивает руку помощи – это идеальный сценарий для мафии», – говорит генерал-карабинер Паскуале Анжелосанто, командир подразделения по борьбе с мафией.

«Например, если государство не помогает мелкому бизнесу типа турфирм или мелких магазинов питания, у хозяев таких бизнесов может возникнуть соблазн взять деньги у мафии. Они надеются, что когда они выйдут из неприятностей, все как-то само решится. Но это обычная иллюзия: я заплачу деньги, а затем избавлюсь от неприятного партнера », – добавляет он.

Анжелосанто опасается, что мафия может воспользоваться очень плохим социальным положением многих итальянцев, и напоминает, что в Палермо недовольные люди уже начали силой забирать еду в магазинах, платить им нечем. «Мы должны тщательно отслеживать риск того, что недовольство перерастет в социальный протест, который использует мафия. В частности, на юге Италии трудности затрагивают значительную часть населения. Кризис коронавируса только усилил их», – отмечает он.

«Опасность высока, потому что мафия уже начала инвестировать в сектора, которые остаются неизбежными во время ограничений на передвижение. К ним относятся сельское хозяйство, продукты питания, медикаменты и медикаменты, автомобильный транспорт, ритуальные услуги, уборка, мусорки», – рассказал CNN Франко Габриелли, глава итальянской полиции.

Отмечается так же, что мафия активно распространяет свое влияние на население через благотворительность в стиле Дона Карлеоне из «Крестного отца»: мол, мы заботимся о тех, кого он считаем частью своего региона. Нуждающимся семьям приносят еду домой. Такие случаи уже были в Ломбардии и Кампаньи.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 11.04.20

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