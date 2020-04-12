Министр МВД Италии призвала отслеживать растущую социальную напряженность и экстремизм в стране

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе выпустила специальный циркуляр для префектов.

Из него следует, что в ситуации кризиса, связанного с коронавирусом и практически полной остановки экономики страны, необходимо очень внимательно относиться к растущей социальной напряжённости, проявлениям экстремистских настроений и тщательно следить за соблюдением законности.

Как сообщает агенство ansa.it, министр рекомендует прислушиваться к населению, к представителям терпящего крах малого бизнеса, чтобы своевременно реагировать на формирующиеся проблемы.

Г-жа Ламорджезе надеется, что территориальные органы управления будут повышать свою осведомленность о происходящих вокруг событиях, своевременно оказывать помощь населению. Глава МВД надеется на появление солидарности в нации и совместном решении проблем людей.

«Внимание должно быть уделено, среди прочего, житейским проблемам, которые в нынешнем сценарии развития событий должны значительно усилиться, особенно в тех территориях, где раньше была напряженность», – отмечает Ламорджезе.

Напомним, что итальянцы сидят в карантине уже более 45 дней, на юге страны, на Сицилии, в Палермо, уже регистрировались скандалы в магазинах – людям нечего есть, их деньги закончились, а после окончания карантина многие останутся без работы. В стране отмечается активность мафии, которая начинает подкармливать население и прибирать к рукам разоряющиеся предприятия.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 12.04.20

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