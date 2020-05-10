В Бергамо, где фиксировалась одна из тяжелейших вспышек Covid-19, снимают карантин

Итальянский город Бергамо, почти всю весну бывший эпицентром вспышки коронавируса, перестраивается на новую фазу – карантин постепенно отменяется.

С начала недели условия самоизоляции там были немного смягчены. Но автомобилисты должны документально доказать, почему решили сесть за руль. Для контроля действуют дополнительные пропускные пункты, сообщает «Евроньюс».

Ношение защитных масок – обязательно. За ее отсутствие полагается штраф в размере 400 евро или больше.

Несмотря на относительную свободу передвижения, многие жители Бергамо ощущают себя в заточении и страдают от нехватки былых привычных радостей Но звук сирен скорой помощи все еще напоминает населению об опасности коронавируса – больные продолжают поступать в больницы, но уже не в том объёме, как в начале вспышки. Пока ситуация в больницах остается напряженной. Но и больницы, и аптеки уже не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты, включая маски, дезинфицирующие средства и медицинские кислородные баллоны.

Бергамо, Елена Васильева

Бергамо. Другие новости 09.05.20

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