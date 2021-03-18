Сегодня в Бергамо вспомнят жертв пандемии коронавируса

Премьер-министр Италии Марио Драги 18 марта примет участие в траурных мероприятиях в Бергамо. Там будут вспоминать жертв коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает агентство ANSA, в 11 часов на городском кладбище будет возложен венок. В 11:15 в парке Мартина Лутеро алла Трукка состоится торжественное открытие Bosco della Memoria с церемонией посадки первых 100 деревьев.

Напомним, что Бергамо стал в прошлом году на начальном этапе одним из эпицентров пандемии в Италии. В день там погибало по сто человек, городские морги и крематории не справлялись с нагрузкой и тела приходилось военной техников вывозить на кремацию в другие города. Местная пресса долгое время печатала некрологи, отдвая под них по 10 страниц. Родные погибших от Covid-19 в последствии объединились и подали в суд на государство, которое, по их мнению, не предприняло должных мер и не остановило пандемию.

Бергамо, Елена Васильева

Бергамо. Другие новости 16.03.21

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