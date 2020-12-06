Заболеваемость коронавирусной в Италии падает, ограничения постепенно снимаются

Антиковидные ограничения были ослаблены в воскресенье, 6 декабря, в нескольких регионах Италии. Пойти на этот шаг стало возможно благодаря ослаблению давления на больницы и стабилизации кривой распространения инфекции.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса, однако, предостерег: « Если мы ослабим бдительность, мы рискуем оказаться в январе-феврале с новым всплеском заражений, которого мы не можем себе позволить», – сообщил он в эфире новостного канала SkyTG24.

Правительство Италии создало трехцветную систему для различения регионов в соответствии с рисками Covid: желтый (средний риск), оранжевый (повышенный риск) и красный (высокий риск).

В воскресенье решением министерства здравоохранения Италии уровень риска был понижен с «красного» до «оранжевого» для Тосканы (центр), Кампании (регион Неаполя, юг) и Валь д'Аоста (север). Это позволит жителям этих трех регионов свободно передвигаться, но только в пределах территории их проживания с 5 утра до 10 вечера. В оранжевой зоне разрешено работать и предприятиям розничной торговли – за исключением ресторанов и баров.

Кроме того, риск был снижен с «оранжевого» до «желтого» в Эмилии-Романье, Фриули, Марке (север), Умбрии (центр) и Апулии (юг). В этих регионах можно свободно передвигаться по территории региона вне комендантского часа, который действует с 22:00 до 5:00. Бары и рестораны открыты до 18:00.

С этого воскресенья Абруццо (юг) – единственный регион, который все еще находится в красной зоне. Населению разрешается покидать свои дома только для похода на работу или по состоянию здоровья, сопровождать своих детей в школу или посещать магазины, которые все еще открыты, можно, но надо заполнить специальную форму. Большинство магазинов там закрыто, за исключением продуктовых, аптек, оптики, книжных магазинов, похоронных бюро и парикмахерских.

Рим, Александра Столицына

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