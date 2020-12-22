В Италии начинается сбор заявок на реконструкцию Колизея

В Риме началась подготовка к реконструкции Колизея. Объявление о сборе заявок на конкурс размещено на сайте Invitalia.

Начало работ стоимостью в 18,5 млн. евро ожидается в 2021 году. Предполагается, что реконструкция превратит Колизей в высокотехнологичную структуру. Но при этом все работы должны иметь неинвазивный и обратимый характер. «Крупное технологическое вмешательство должно предоставить посетителям возможность увидеть не только, как сегодня, внешний вид Колизея но и созерцать красоту его из центра арены», – сообщили в Минкульте Италии. Заявки на выполнение работ будут приниматься до 1 февраля 2021 года.

Реконструкция, как планируется, позволит восстановить целостное прочтение памятника и позволит общественности полностью понять использование и функции памятника древнего мира, в том числе через культурные мероприятия самого высокого уровня. «Новая арена будет полезной, благодаря технологическим и интегрированным решениям, которые помогут посетителю открыть для себя механизмы, управляющие сложным организационным механизмом представлений и игр, которые там проходили», – сообщает агентство ANSA.

Восстановительные работы должны быть выполнены таким образом, чтобы одновременно предлагать восприятие уровня арены, на которой проходили игры, но и визуализировать сложные системы, лежащие в основе структур и механизмов Колизея. Мобильная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было активировать быстро и несколько раз в один и тот же день, чтобы защитить археологические сооружения как от атмосферных осадков, так и от чрезмерной инсоляции.

Рим, Елена Васильева

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