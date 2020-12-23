Вулкан Этна изверг лаву из трех кратеров

Проснулся самый активный вулкан Европы – Этна. Как сообщает агентство AP, в понедельник взрывы произошли в трех кратерах, из которых извергалась лава и летели камни.

По данным итальянского агентства ANSA, серьезной опасности для окружающей среды взрыв не представляет. Вулканологи предупредили, что опасности более крупного потока лавы нет.

Этна доминирует над всей юго-восточной Сицилией и является одним из трех самых активных вулканов Италии. Далее следуют Стромболи (на одноименном острове) и Везувий, расположенный недалеко от Неаполя.

Этна – популярное туристическое направление, которое привлекает туристов видами текущей горячей магмы. Последняя крупная активность вулкана была зафиксирована на Рождество два года назад, когда он начал извергать в воздух пепел. Два дня спустя землетрясение магнитудой около 4,9 обрушилось на близлежащий город Катания.

Напомним также, что за последние два дня в Итали произошло два землетрясения. К счастью, обошлось без последвий для люей и строений.

Рим, Александра Столицына

Рим. Другие новости 23.12.20

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