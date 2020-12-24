Итальянец хотел сломать пальцы своему сыну-хирургу за то, что он гей

75-летний итальянец из Турина был приговорен к двум годам тюремного заключения. Его раздражало, что его сын, известный хирург, был геем. Поэтому он нанял человека, чтобы тот сломал ему пальцы и разрушил карьеру. Однако нанятый мужчина во всем признался сыну, и отец был арестован.

Данная история началась в 2013 году.

Известный туринский врач сообщил семье, что стал геем, что очень огорчило его отца. Как сообщает газета La Repubblica, 75-летний мужчина не принял гомосексуальность своего сына. В течение четырех лет он словесно оскорблял и высмеивал своего сына каждый раз, когда у него была возможность. Он также начал нападать на свою жену, которая защищала своего сына. Она решила уйти от него после 42 лет совместной жизни. Сын, естественно, встал на ее сторону, что усилило нападки отца.

В феврале 2017 года он нанял двух борцов, которые избили партнера хирурга, который оказался в больнице, и с тех пор его сын и его друг регулярно меняли дверные замки и выходили на публику только в компании своих друзей.

В апреле 2017 года разъяренный отец сосредоточился непосредственно на своем сыне.

За 2500 он нанял человека родом из Румынии, чтоб тот сломал врачу пальцы. В качестве обосноваения этой жестокой меры отец сообщил наемнику, что его сын – насильник. Но вышло все иначе. Румын наблюдал за хирургом 14 дней и пришел к выводу, что он не насильник.

За полученные деньги наемник не стал ломать пальцы, а ограничился тем, что порезал шины на машине хирурга и его матери. Однако впоследствии он признался жертвам во всем. По данным итальянской газеты, хирург не сразу сообщил о полученных данных в полицию. Он якобы пытался выяснить, как обстоят дела и почему его отец так зол.

Но с тех пор он жил в постоянном страхе. Отец, тем временем, не прекратил свои нападения, последним был фиктивный иск против сына, который якобы вырвал несколько зубов без его разрешения.

В мае 2018 года хирург сообщил обо всем в полицию. Состоялось расследование и суд, и отец признался в своих действиях. В прошлую среду он был приговорен к двум годам тюремного заключения.

Дело также имеет политическое совпадение. Мэр Турина Кьяра Аппенден немедленно осудила этот акт, заявив, что действия этого человека не отражают ценности города или его жителей. В Италии с июня обсуждается закон о наказании за преступления на почве ненависти против сообщества ЛГБТ, поскольку насилие в отношении этих людей в католической Италии довольно распространено.

Турин, Елена Васильева

Турин. Другие новости 24.12.20

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